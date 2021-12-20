أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن رفضها للاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد مشاركة التونسي حمدي النقاز مع فريق الأهلي.

الانضباط ترفض:

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد قررت قبول احتجاج الهلال شكلًا ورفضه موضوعًا، ما دفع الإدارة برئاسة فهد بن نافل للتصعيد وتقديم استئناف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأثار تعاقد النادي الأهلي مع حمدي النقاز حالة من الجدل، حيث أكد البعض أنه مرتبط بعقد مع الزمالك المصري، فيما لفتت إدارة الراقي إلى أنها تملك مستندات تثبت صحة موقفها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاستئناف ترفض طلب الهلال:

وأشارت لجنة الاستئناف في بيانها، إلى أنها قبلت الملف المقدم من نادي الهلال على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن أهلية مشاركة حمدي النقاز في مباراته ضد الأهلي من حيث الشكل ورفضته من حيث الموضوع.

ولفتت لجنة الاستئناف إلى تأييدها لقرار لجنة الانضباط والأخلاق، ومصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في قرار غير قابل للطعن وفقًا للمادة (1/146) من لائحة الانضباط والمادة (58/2 بند ح) من النظام الأساسي للاتحاد.