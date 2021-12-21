قال الدكتور خالد غليلة، استشاري الأمراض المعدية: إن اللقاح المضاد لكورونا لا يحمي من المرض فقط، بل يقلل من انتشاره في المجتمع.

فيديو | استشاري أمراض معدية: اللقاح المضاد لـ #كورونا لا يحمي من المرض فقط بل يقلل من انتشاره في المجتمع #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/aqCwOZauXM

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 21, 2021

اللقاح متوفر:

وأضاف خلال تصريحات إلى نشرة التاسعة على قناة الإخبارية، أن المواطنين والمقيمين لمسوا فوائد لقاحات كورونا في أنفسهم ومجتمعهم، كما أن اللقاح متوفر وآمن ومجاني بالمملكة.

أول طفل يتلقى اللقاح:

ونشرت وزارة الصحة في وقت سابق صورة لأول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأعلنت الصحة عن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا بلقاح كورونا؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

وأوضحت أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة المواعيد لبقية الفئات قريبًا.