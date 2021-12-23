حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الضغط المقنع والذي يعد من أخطر أنواع الضغط.

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: من أخطر أنواع الضغط، الضغط المقنع (MASKED HYPERTENSION) والذي تكون قراءاته طبيعية عند الطبيب وتكون مرتفعة في المنزل”.

قياس الضغط

وأضاف لذلك “فإن من أوهى الحجج التي نسمعها (أنا أقيس ضغطي في المستوصف وألقاه دائمًا طبيعيًا.. كيف يصيبني الضغط)!