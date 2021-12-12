رفعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية جاهزيتها استعدادًا لصلاة الاستسقاء، بحزمة من الخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام.

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، أن الوكالة رفعت مستوى جاهزيتها لصلاة الاستسقاء، وذلك بحزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية والتنظيمية، التي من شأنها إعانة زوار ومعتمرين بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة.

مصاحف:

وأوضح عن تجهيز كافة المصليات بالمصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة، حيث تم تزويد الأرفف والدواليب الموزعة داخل المسجد الحرام بـ (4000) مصحف.

تقديم الخدمات:

كما تقوم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية في تقديم خدماتها داخل صحن المطاف، في توعية الزائرين بالإرشادات والآداب التي ينبغي مراعاتها داخل المسجد الحرام من خلال كونترات التوعية الرقمية، وتهيئة المصليات بوقت مبكر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والمساهمة في توجيه المصلين إليها في أطراف صحن المطاف، للحفاظ على انسيابية الحركة وعدم عرقلة الطائفين.

وختم أن كل هذه الخدمات تأتي بدعم وتوجيه مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.