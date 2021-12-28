وقع اشتباك بالأيدي بين عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة التعديلات الدستورية لعام 2021، ما أدى لرفع الجلسة.

مجلس النواب يرفع الجلسة

وتداول مغردون مقاطع فيديو وصورًا لتراشق بالألفاظ وفوضى واشتباكات بالأيدي بين النواب، ما اضطر رئيس البرلمان عبدالكريم الدغمي، لرفع جلسة اليوم والتي كانت تناقش مشروع تعديل الدستور، المقترح من قبل الحكومة.

مشروع تعديل الدستور الأردني

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، أقرت لدى اجتماعها أول أمس الأحد برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

وقال رئيس المجلس عبدالمنعم العودات، في تصريحات، إن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، أهمها دعوة العاهل الأردني لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح “مجلس الأمن القومي” بدلًا عن الوطني.

وأوضح أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون العاهل الأردني رئيسًا لهذا المجلس، لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.

كما أشار إلى أن اللجنة شطبت الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة 28 من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة ملك الأردن لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك.