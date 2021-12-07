أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن اشتباه بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الهلال يعلن اشتباه بحالة كورونا في صفوفه

وأوضح نادي الهلال أن الفريق الأول لكرة القدم أجروا، اليوم الثلاثاء، فحوصات فيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على الجميع بعد وجود حالة اشتباه بإصابة أحد أعضاء الفريق.

وأرجأ الفريق الأول لكرة القدم تدريبه الذي كان من المقرر إقامته اليوم لأسباب احترازية لحين ظهور نتائج الفحوصات الطبية، والتي ينتظر أن تظهر خلال الـ24 ساعة القادمة.

الزعيم يواصل الاستعداد

على الجانب الآخر، يستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، من 10 مباريات، فيما يقع الفيحاء في المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 12 لقاء.