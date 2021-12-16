أعلنت شرطة منطقة عسير أنه تم القبض على مقيمين اعتديا بالضرب على آخر بمحافظة سراة عبيدة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله اعتداء شخصين على مقيم من الجنسية السودانية بالضرب في أحد الطرق بمحافظة سراة عبيدة، فقد تمكّنت الجهة المختصة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مقيمان من الجنسيتين الباكستانية والهندية.

وأضاف متحدث شرطة عسير أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بالمنطقة.