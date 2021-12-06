أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخًا باليستيًّا أطلق باتجاه الرياض.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخًا باليستيًّا أطلق باتجاه الرياض.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
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