أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخًا باليستيًّا أطلق باتجاه الرياض.

“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.