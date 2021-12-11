أكدت تقارير أنه تم اعتقال متهم جديد في الهجوم الذي وقع على ملهى بإسطنبول في عام 2017 وقتل فيه 5 سعوديين.

حادث مروع:

ولقي 39 شخصًا مصرعهم بينهم 15 أجنبيًّا على الأقل وجرح 69 آخرون في هجوم على ملهى ليلي في مدينة إسطنبول مع بدء السنة الجديدة، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية التركي.

وقالت وزيرة الأسرة التركية: إن من بين القتلى مواطنين من السعودية والمغرب ولبنان وليبيا.

وذكر عبدالله الرشيدان، الوزير المفوض في القنصلية العامة السعودية في إسطنبول، أن 5 سعوديين من بين القتلى.

وأضاف الرشيدان أن من المصابين في الهجوم 10 سعوديين، حسب الصحيفة.