أكد رئيس بلدية دومة الجندل، سميحان الشمري، أن المحافظة أصبحت من أوائل مدن السعودية بلا إشارات مرورية بعدما أزالت البلدية كافة الإشارات المرورية الضوئية وذلك ضمن برنامج جودة الحياة والسلامة المرورية الذي أطلقته أمانة منطقة الجوف.
فيديو | مراسلنا "نايف الفندي": دومة الجندل تصبح من أوائل محافظات #المملكة بلا إشارات ضوئية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/aoievVWdfb
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 10, 2021
وأشار الشمري، خلال استضافته في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إلى أنه كان يوجد في المحافظة 10 تقاطعات تم تحويلها إلى ميادين من أجل الحد من الحوادث المرورية، والتقليل من الازدحامات.
ولفت إلى أن ذلك الأمر ساهم في انسيابية الحركة وتحسين المشهد الحضري.
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