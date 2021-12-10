أكد رئيس بلدية دومة الجندل، سميحان الشمري، أن المحافظة أصبحت من أوائل مدن السعودية بلا إشارات مرورية بعدما أزالت البلدية كافة الإشارات المرورية الضوئية وذلك ضمن برنامج جودة الحياة والسلامة المرورية الذي أطلقته أمانة منطقة الجوف.

وأشار الشمري، خلال استضافته في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إلى أنه كان يوجد في المحافظة 10 تقاطعات تم تحويلها إلى ميادين من أجل الحد من الحوادث المرورية، والتقليل من الازدحامات.

ولفت إلى أن ذلك الأمر ساهم في انسيابية الحركة وتحسين المشهد الحضري.