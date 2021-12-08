أكدت الأحوال المدنية، أن خدمة أشر المطورة هي خدمة مطورة للتخاطب مع الأشخاص الصم، وضعاف السمع.

تقنية QR:

ولفتت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الخدمة تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية QR مع مترجم للغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في جميع محطات تقديم الخدمة بمختلف مناطق المملكة.

مزايا الخدمة:

وتابعت الأحوال أن مزايا الخدمة تتمثل في سهولة التواصل عبر تقنية QR وتقييم فوري للخدمة، واعتماد المستفيد على نفسه، وخدمة سريعة في وقت قياسي، مشيرة إلى أنها متوفرة في كل مكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية.