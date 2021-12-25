استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الخدمات التي تقدمها لذوي الاعاقة ، وذلك ضمن مشاركة وزارة الداخلية في جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض “إكسبو 2020 دبي”.

الجهود الإنسانية للأحوال:

وقدم مدير عام نظم المعلومات بالأحوال المدنية المهندس تركي بن عبدالله العييد ورقة عمل بعنوان “الجهود الإنسانية للأحوال المدنية” تناولت الخدمات الموجهة للصم وضعاف السمع حيث تعد الأحوال المدنية أولى الجهات الحكومية في المملكة التي اهتمت بهذه الفئة الغالية من خلال تقديم خدمات خاصة وموجهة لهم من خلال استثمار التقنية وإيجاد الحلول التقنية.

خدمات:

وتحدث المهندس العييد عن خدمات الأحوال المدنية الميدانية التي أسهمت في تقديم الخدمة لعدد كبير من المواطنين والمواطنات عبر العربات المتنقلة التي تعد مكتب متنقل يقدم خدمات السجل المدني كافة.

وأكد أن هذه الخدمات أثرت على البيئة الاجتماعية والثقافية عبر توفير الوقت والجهد على المستفيدين والإسهام في تفهمهم للإجراءات والأنظمة المقدمة عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية تحديث البيانات عبر الخدمات المقدمة لتكاملها مع الجهات الأخرى، وزيادة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.