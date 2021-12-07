تطمح كتيبة الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي لورينت بونادي في الظهور بشكل مميز ضد المغرب اليوم، ومواصلة تفوقه عليه، أملًا في مواصلة المشوار بكأس العرب.

السعودية ضد المغرب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد المغرب، بعد قليل، على استاد الثمامة في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021.

ويتصدر منتخب المغرب الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة في كأس العرب 2021 برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الأردن، ثم الأخضر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب بنقطة أيضًا.

الأخضر يسعى لمواصلة تفوقه وخطف التأهل

ويعول الأخضر على تاريخه في المواجهات السابقة ضد منتخب المغرب الأول لكرة القدم قبل مباراة اليوم، حيث تميل الكفة إلى الصقور الذي حقق الفوز 7 مرات، وخسر مرتين وتعادل في مواجهة واحدة.

كما أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم نجح في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات جمعت بينهما، الأمر الذي يمنح كتيبة لورينت دفعة معنوية، لمواصلة التألق اليوم، وتحقيق مفاجأة بالفوز على المغرب.

وعلى الرغم من تفوق الأخضر في المواجهات الأخيرة، إلا أن هناك حالة من القلق، خاصة أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم يخوض بطولة كأس العرب 2021 بلاعبين غالبيتهم مواليد عام 1999، في حين يشارك المغرب بالأساسيين.