تنطلق فعاليات كأس العرب لليوم الثاني بمواجهات قوية حيث يفتتح المنتخب السعودي لقاءاته ضد المنتخب الأردني، فيما يواجه المنتخب الجزائري السودان، وتلعب مصر أمام لبنان وفلسطين في مواجهة صعبة ضد المغرب.

المنتخب السعودي والأردن



يبدأ المنتخب السعودي بطولة كأس العرب مواجهة قوية مع شقيقه الأردني على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة في تمام العاشرة مساءً.

وأنهى المنتخب استعداداته للأردن ليلة أمس الثلاثاء على ملعب الخريطيات، وشدد المدرب لورينت بونادي على ضرورة التركيز والجدية في المباراة الأولى، إذ تعتبر هي المفتاح للمباريات التالية.

وأعلن المنتخب ليلة أمس عن جاهزية جميع لاعبية بعدما أجرى فحص فيروس كورونا تطبيقاً للبروتوكول الطبي عدا فارس البريكان الذي لم يشارك في مران أمس لعارض صحي.

واستعد منتخب النشامى أيضاً للقاء الأخضر على ملعب أكاديمية اسباير بقيادة المدرب عدنان حمد وأكد المدرب على أهمية المباراة مشيراً إلى قوة المنتخب السعودي وامتلاكه لأسماء مميزة.

فلسطين والمغرب



ويدخل المنتخب الفلسطيني في مواجهة قوية ضد المنتخب المغربي مفتقداً لرامي حمادة حارس المرمى ومصعب البطاط لإصابته بفيروس كورونا المستجد وتم عزله في أحد الفنادق بالدوحة .

فيما يدخل المنتخب المغربي مستعداً للقاء المنتخب الفلسطيني وعينه على حصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

مواعيد المباريات



وتبدأ مباريات المجموعة الثالثة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية بمباراة المغرب وفلسطين وتُستأنف في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية لقاء المنتخب السعودي ومنتخب الأردن.

وتلعب مباريات المجموعة الرابعة اليوم أيضًا حيث تبدأ بمواجهة الجزائر والسودان في تمام الساعة 1:00 ظهراً السعودية، كما تبدأ مواجهة مصر ولبنان في تمام الساعة 4:00 عصراً بتوقيت السعودية.