استأنف الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي لورينت بونايتد، مساء الأحد، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب الأول لكرة القدم.

الأخضر يبدأ الاستعداد:

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على “ملعب نادي الخريطيات الرياضي”، حيث قسم لورينت اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية؛ حيث خصص لهم تمارين استرجاعية متنوعة.

وضمت المجموعة الثانية بقية لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها مباريات مصغرة، قبل أن يختتم لورينت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ومن المقرر أن يختتم الأخضر يوم غد الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الخامسة والنصف مساءً على “ملعب نادي الخريطيات الرياضي”، على أن يكون المران مفتوحًا أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

السعودية ضد المغرب في كأس العرب:

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد المغرب، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد الثمامة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021.

ويتصدر منتخب المغرب الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة في كأس العرب 2021 برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الأردن، ثم الأخضر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب بنقطة أيضًا.