توقع المركز الوطني لـ الأرصاد أن تشهد المملكة أجواءً شتوية ماطرة ابتداءً من الثلاثاء المقبل على معظم المناطق.

وقال المركز إن المناطق المشمولة تضم مكة المكرمة، الباحة، عسير، الرياض، القصيم، المنطقة الشرقية، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، كما لا يستبعد تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-48كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج.