أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العيص والفقرة والمسيجيد وبدر، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الخامسة فجراً وتستمر حتى الساعة الثانية ظهراً.

رياح سطحية:

كما أصدر مركز الأرصاد تنبيهًا تضمن سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة العلا، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

توقعات الأرصاد لطقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والقصيم.

ضباب:

ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية وكذلك البحر الأحمر ومنطقة تبوك.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي.