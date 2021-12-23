توقع المركز الوطني لـ الأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من يون غد الجمعة وحتى الأحد المقبل.

حالة الطقس نهاية الأسبوع

وتوقع المركز أن يبدأ تأثير الحالة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد على مناطق: مكة المكرمة خاصة القنفذة، الليث، أضم، ميسان، الطائف ومن ثم تربة، الخرمة، رنية، المندق، الحجرة، قلوة، المخواة.

كما تشمل الأمطار المدينة المنورة خاصة العال، العيص، وادي الفرع، المهد وفي منطقة حائل تشمل حائل بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة.

وأشار المركز إلى أن الأمطار في القصيم تشمل بريدة، وعنيزة، والرس، والبكيرية، بينما في الرياض تتأثر بها العاصمة والمزاحمية، والقويعية، والخرج، والأفلاج، وشقراء، ورماح، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وعفيف، والدوادمي، أما في الشرقية فتشمل الدمام، والخبر، والقطيف، ورأس تنورة، وبقيق، والجبيل، والأحساء.

توقعات الأرصاد اليوم

وكانت الأرصاد توقعت في تقرير عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.