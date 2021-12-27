توقع المركز الوطني لـ الأرصاد هطول أمطار على معظم مناطق المملكة من يوم غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، في حين طالب الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر خاصة في منطقة المكة المكرمة.

توقعات الأرصاد

وأوضح المركز، أن الأمطار قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة، والباحة، والقصيم، والرياض، والشرقية مضيفًا أن تأثير الأمطار سيكون من خفيف إلى متوسط على المدينة المنورة، وجازان، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وتوقع المركز استمرار فرص الأمطار على معظم المناطق من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع المقبل.

أتربة على مكة المكرمة

ونبه مركز الأرصاد، هبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة يشمل ( الخرمة، المويه، تربة، رنية ) حتى الساعة 8 مساءً .

الدفاع المدني يحذر

من جانبه طالب الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في منطقة مكة المكرمة من أخذ الحيطة والحذر، حيث ستؤدي الرياح المثيرة للأتربة التي نبه إليها مركز الأرصاد إلى شبه انعدام في الرؤية.