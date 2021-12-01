نبه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم من حالة الطقس المتوقعة خلال شهر ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات هطول الأمطار على 5 مناطق.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وقال المركز إن التوقعات تشير إلى معدلات درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة؛ بمقدار يصل إلى درجة مئوية واحدة، بينما يصل أقصى ارتفاع إلى درجة ونصف مئوية على الأجزاء الغربية من منطقة تبوك.

الأمطار المتوقعة خلال ديسمبر

وأوضح المركز في تقرير له عن توقعات شهر ديسمبر أن نماذج التوقعات الاحتمالية تشير إلى ارتفاع معدل هطول الأمطار خاصة على مناطق الحدود الشمالية وتبوك، وحائل، وأجزاء من منطقتي الشرقية، والرياض (تشمل مدينة الرياض).

وأضاف أن الأمطار المتوقعة ستكون عند المعدل على بقية مناطق المملكة، فيما عدا منطقة جازان التي يتوقع أن تكون الأمطار فيها أقل من المعدل.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا ونشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان.