أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الاستمطار الصناعي أقل كلفة عند مقارنته بتكلفة تحلية المياه.

في سياق متصل، توقع المركز الوطني لـ الأرصاد هطول أمطار على معظم مناطق المملكة من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، في حين طالب الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر خاصة في منطقة المكة المكرمة.

توقعات الأرصاد

وأوضح المركز، أن الأمطار قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة، والباحة، والقصيم، والرياض، والشرقية مضيفًا أن تأثير الأمطار سيكون من خفيف إلى متوسط على المدينة المنورة، وجازان، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وتوقع المركز استمرار فرص الأمطار على معظم المناطق من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع المقبل.