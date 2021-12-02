توقع المركز الوطني للأرصاد، موجة باردة يطرأ معها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل اليوم الخميس.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة يمتد تأثيرها خلال فترة المساء والليل إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة:

كما يصاحب هذه الموجة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 22- 42 كم/ ساعة، تصل سرعتها إلى 48 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18- 38 كم/ ساعة، تصل سرعتها إلى 44 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي.

حالة الخليج العربي:

وتكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16- 36 كم/ ساعة، تتحول ليلًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 28- 48 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.