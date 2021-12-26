أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا إلى 103.16 نقاط، ليقفل عند مستوى 11168.30 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 113 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 169 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وأسترا الصناعية، والوطنية، وصادرات، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جبل عمر، ووقت اللياقة، وجاكو، وصدر، ونسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.66% و4.42%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والوطنية، والإنماء، ومسك، وأسترا الصناعية الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والتطويرية الغذائية، والعربية، وأسترا الصناعية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطاً في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا إلى 15.30 نقطة، ليقفل عند مستوى 26560.41 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 92 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 680 ألف سهم تقاسمتها 3641 صفقة.