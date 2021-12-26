كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني؛ عن تشكيل الأمطار نهرًا بشمال الرياض، من خلال نشر فيديو له على حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر.

أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

اللهم صيباً نافعاً

مطرنا بفضل الله ورحمته

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة بالصوت والفديو

شعيب محرقة شمال العاصمة الرياض اهداء من المبدع فهد السهلي اليوم الأحد 1443/5/22هـ شكراً على الأهداء pic.twitter.com/0bbxbGbcob

— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) December 26, 2021

نهر في شمال الرياض

ونشر الحصيني، مقطع فيديو أهداه إليه المواطن محمد السهلي قام بتصويره صباح اليوم الأحد، من منطقة شعيب المحرق يظهر به نهر من المياه كونته الأمطار الكثيفة خلال الأيام الماضية.

وكتب الحصيني معلقًا على الفيديو: “أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.. اللهم صيبًا نافعًا.. مطرنا بفضل الله ورحمته”.

وتابع: “شعيب محرقة شمال العاصمة الرياض .. إهداء من المبدع فهد السهلي اليوم الأحد 1443/5/22هـ شكرًا على الإهداء”.

أمطار رعدية

يذكر أن المركز الوطني لـ الأرصاد توقع سقوط أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من الجمعة الماضية وحتى اليوم الأحد، على معظم مناطق المملكة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها بمشيئة الله تعالى يشمل أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وتبدأ الحالة من الساعة 11:30صباحًا حتى 6 مساءً.