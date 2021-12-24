حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي، من اصطياد الوعول الجبلية، مؤكدة أنه يحظر اصطيادها في جميع الأوقات.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي، في تغريدة عبر “تويتر”: “يحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات وتبلغ عقوبة اصطياده غرامة 60,000 ريال”.

إطلاق 15 وعلًا جبليًا

وفي وقت سابق، أطلق المركز الوطني للحياة الفطرية، بالتعاون مع شركة سودا للتنمية، 15 من الوعل الجبلي المهدد بالانقراض في السودة، في إطار برنامج التعاون بين الجانبين لإثراء التنوع البيولوجي في المنطقة.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتطوير البيئة وتحقيق استدامتها وتحقيق أهداف المبادرة السعودية الخضراء.

كما أنه جزء من مساعي المركز لزيادة الحياة البرية المهددة وإعادة توطينها في بيئتها الأصلية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك تطوير السودة، لزيادة الغطاء النباتي والحياة البرية في منطقة السودة وأجزاء من رجال ألمع في منطقة عسير.