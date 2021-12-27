خيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي آمال جماهيره، بسبب مستواه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الراقي يخسر ضد الرائد بهدف:

ولعب الأهلي ضد الرائد اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الفريق الريداوي بهدف دون رد سجله أحمد الزين.

وتجمد رصيد الراقي عند 15 نقطة، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى 21 نقطة في المركز السادس.

الأهلي في خطر:

وقال نجم نادي النصر والشباب السابق، علاء الكويكبي: “الأهلي أصبح على مشارف الخطر، ويسير وفق التوقعات بناءً على معطياته الفنية من بداية الموسم، وأطراف منظومته العملية الداخلية مهزوزة”.

وتابع الكويكبي حديثه عن مستوى الراقي خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” مع إذاعة “ألف ألف”، قائلًا: “لاعبو الراقي في المجمل على خلاف مع المشرف موسى المحياني، ومدربه بيسنيك هاسي ضعيف شخصية”.

واختتم علاء الكويكبي تصريحاته الإذاعية قائلًا: “نسبة تحمل ما يحدث في الأهلي تتوزع على النحو الآتي: 65% تتحمله الإدارة.. 25% على المدرب، و10% على اللاعبين”.