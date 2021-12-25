كشف القانوني أحمد الأمير، المستشار في القانون الرياضي الدولي، والكشف عن المنشطات أن الأهلي أصبح مطالبًا بدفع 4 ملايين و 800 ألف يورو لـ لاعبه البرازيلي السابق جوزيف دي سوزا.

دي سوزا رحل عن الأهلي بعد فسخ العقد من طرف واحد:

وكان دي سوزا صاحب الـ32 عامًا رحل عن الراقي في العام الماضي، وانضم لنادي بيشكتاش التركي بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية من الراقي.

الراقي أمام أزمة:

ويلعب دي سوزا مع بيشكتاش منذ العام الماضي حيث انضم للفريق التركي كصفقة انتقال حر بعد أن فسخ عقده مع الراقي.

ونشر الأمير عبر حسابه في “تويتر” نص قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم المُلزم لـ الأهلي بدفع 4 ملايين و800 ألف يورو كتعويض للاعب دي سوزا.

يأتي ذلك بعد نشر الأمير نصًّا آخر لـ قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: إن الراقي أصبح مطالبًا بدفع 3 ملايين دولار مقسمة إلى 462 ألف دولار ومبلغ آخر بقيمة مليوني و524 ألفًا و991 دولارًا كتعويض عن تأخير مستحقات لاعبه السابق الرأس أخضري دجانيني حتى الـ20 من أغسطس من عام 2020.

ويشير نص الفيفا إلى أن الراقي مطالب بدفع الـ3 ملايين دولار لـ دجانيني خلال مدة أقصاها 45 يومًا.