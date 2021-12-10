يُعاني الفريق الكروي الأول في الأهلي في بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك منذ بداية الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الألباني بيسنك هاسي.

أرقام الأهلي في دوري محمد بن سلمان حاليًّا:

وما يدل على معاناة الراقي في الموسم الحالي هو حصوله على 15 نقطة من أصل 39 بعد مرور 13 جولة، حيث خسر الراقي في 4 مباريات وفقد 12 نقطة، كما تعادل في 6 مباريات وفقد فيهم 12 نقطة ليتبقى فقط 15 نقطة حققها الراقي من ستة تعادلات و3 انتصارات فقط.

الراقي في المركز التاسع يفصله 4 نقاط فقط عن التعاون صاحب المركز الـ 15.

الأهلي خسر آخر مباراة له بـ الدوري:

وكان الأهلي خسر آخر مباراة له بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، قبل فترة التوقف بسبب مباريات كأس العرب، أمام نادي النصر يوم 26 نوفمبر الماضي حيث أُقيمت المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وفي سياق آخر، ألمح عطية البلادي مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي سابقًا إلى نية إدارة ماجد النفيعي في إقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي والتعاقد مع مدرب آخر للفريق الكروي الأول.

وقال البلادي عبر حسابه في “تويتر” في سبتمبر الماضي: “ينتهي عقد المدرب الوطني صالح المحمدي مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومن المتوقع التجديد معه ولكن هل يفعلها النفيعي ويُعيد أبناء الأهلي فهم لديهم تجربة ناجحة وغيرة على الفريق وعلى معرفة باللاعبين ولا أعتقد أنهم يتأخرون عن الراقي لو طلبهم”.