يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أبها، تحضيرًا لاستئناف المسابقات مجددًا خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يلاقي أبها:

وأعلن النادي الأهلي عن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمباراة ودية ضد نظيره أبها، عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم غد الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وعلى الصعيد الميداني، اكتفى بيسنيك هاسي بحصة تدريبية مسائية اليوم، وغلب الجانب التكتيكي على مجريات المران، حيث وقف المدرب على الجاهزية الفنية والبدنية من خلال مناورة على منتصف الملعب طبق خلالها جمل تكتيكية.

الراقي يواصل الاستعداد:

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الفيصلي، يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضمن منافسات الجولة الـ14.