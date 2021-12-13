أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع نسبة استخدام المواطنين السعوديين للإنترنت إلى 92.5 % في 2021، وذلك بحسب نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2021، والذي نفذ في الربع الثاني من هذا العام.

وكشفت نتائج المسح عن ارتفاع نسبة استخدام الأفراد للإنترنت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة إلى 93% بارتفاع قدره 1.8% مقارنة بعام 2020، حيث بلغت نسبة استخدام الذكور 94.4%، والإناث 90.8%.

نسبة استخدام الإنترنت

وأوضحت الهيئة أن نسبة استخدام غير السعوديين للإنترنت بلغت حوالي 93.6%، في حين بلغت نسبة نفاذ الأسرة للإنترنت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 96.3%.

وأشارت إلى أن نسبة مشاركة الأفراد في شبكات التواصل الاجتماعي والمهني خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بلغت 93.9% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، كما بلغت نسبة الأفراد الذين قاموا بشراء سلع وخدمات عن طريق الإنترنت خلال نفس الفترة 53.0% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، فيما بلغت نسبة الشراء للذكور 49.79%، وللإناث 58.0%.

وتابعت أن نسبة الأفراد الذين قاموا بمعاملات حكومية عن طريق الإنترنت وصلت إلى 83.8% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ المعاملات من الذكور بلغت 89%، ومن الإناث 75.8%، كما بلغت 87.0% للسعوديين، و79.5% لغير السعوديين.