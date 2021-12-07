أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن المشاهد التي عرضها تحالف دعم الشرعية وتوثق قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنصب منصات وإطلاق صواريخ باليستية من وسط الأحياء السكنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، هي دليل جديد على استخدامها الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية، واسترخاصها لدماء اليمنيين بتعريض حياتهم للخطر.

فيديو | #الإرياني: ميليشيا الحوثي تواصل استخدام المدنيين كدروع بشرية ونطالب المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الحوثية #الإخبارية pic.twitter.com/iPRk51f28C

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2021

جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي

وقال الإرياني: “إن مئات الحوادث سجلت منذ بدء الحرب التي فجرها الانقلاب لصواريخ حاولت مليشيا الحوثي الإرهابية إطلاقها من وسط الأحياء السكنية وسقطت فوق رؤوس المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعشرات من مخازن السلاح والذخيرة المخزنة في المنازل والمدارس والمساجد، وأدى انفجارها لخسائر بشرية ومادية”.

مطالب بملاحقة الحوثيين كمجرمي حرب

وطالب وزير الإعلام اليمني بإدانة هذه الممارسات من قبل المجتمع الدولي، باعتبارها انتهاك للقانون الدولي الذي يجرم إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان واستخدام المدنيين دروعاً بشريةً وفق اتفاقيتي جنيف 1929 و1949 والبروتوكول الإضافي 1977 ومعاهدة روما 1998، وملاحقة المتورطين فيها باعتبارهم مجرمي حرب.