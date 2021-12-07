تراجع الاتحاد الأوروبي عن موقفه السابق الرافض التعامل مع حركة طالبان التي استولت على الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي ليعلن عزمه افتتاح ممثلية في العاصمة كابل خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار الاتحاد إلى أنه يجب التعامل مع السلطات الأفغانية الحالية لتقديم المساعدات الإنسانية في ظل تردي الأوضاع في البلاد بعد سيطرة الحركة عليها.

شروط الاتحاد الأوروبي

وكان الاتحاد وضع في وقت سابق عددًا من الشروط للتعامل مع طالبان حيث قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، في وقت سابق إنه “من أجل دعم السكان الأفغان، يجب أن ننخرط مع الحكومة الجديدة في أفغانستان”.

وقال بوريل إنه حتى تعمل طالبان مع الاتحاد الأوروبي يجب عليها ألا تدع أفغانستان تؤوي الإرهابيين الذين يمكن أن يخططوا لشن هجمات على الدول الأخرى، كما كان الحال في الماضي.

وأضاف أنه بدلًا من ذلك يجب على الحركة أن تحترم حقوق الإنسان، خصوصًا النساء، وأن تشكل حكومة شاملة، وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى السماح للمواطنين الأجانب والفئات الضعيفة من الأفغان بمغادرة البلاد.