انتهت مباراة الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي الودية التي أُقيمت في مدينة دبي، مساء اليوم الخميس، بهزيمة العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

هزيمة الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي

وخاض العميد المباراة الودية بتشكيل مكون من؛ راكان النجار، عبدالمحسن فلاتة، عمر هوساوي، حازم الزهراني، كريم الأحمدي، عبدالعزيز الجبرين، خالد السميري، أحمد باحسين، عمر داخل، فهد المولد وهارون كمارا.

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الوحدة بشكل سريع، قبل أن ينجح الفريق الإماراتي في فض اشتباك التعادل السلبي سريعًا عن طريق منصور المنهالي، وتمكن أحمد باحسين من تعديل النتيجة عند الدقيقة 20.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي في تسجيل هدف ثان عن طريق جواو بيدرو، وسط محاولات من النمور لتعديل النتيجة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر العميد بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أجرى الاتحاد العديد من التغييرات لتجربة اللاعبين، قبل أن ينجح إسماعيل الزعابي في تسجيل الهدف الثالث، لتنتهي المباراة الودية بفوز الوحدة الإماراتي بنتيجة 3/1.

العميد هذا الموسم

وستكون أول مباراة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد فترة التوقف الحالية، أمام نظيره الفتح، يوم 20 من شهر ديسمبر، وذلك ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

على الجانب الآخر، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة ضد الهلال، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الوصيف وضمك صاحب المركز الثالث.