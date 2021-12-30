يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواصلة تألقه، وتحقيق الفوز على الباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يسعى لتحقيق رقم غائب

وظهر العميد بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا بشكل مميز في المباريات الأخيرة بالدوري، حيث إنه حقق 4 انتصارات متتالية أمام الحزم، الفتح، الطائي والاتفاق، ما يحفز اللاعبين لمواصلة التألق.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتجاوز عقبة الباطن غدًا، من أجل الوصول إلى الفوز الخامس على التوالي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016.

ويضمن فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الباطن غدًا، إنهائه منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو ينفرد بصدارة الترتيب، ويملك مباراة مؤجلة ضد الهلال.

العميد ضيفًا على فريق الباطن غدًا

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره الاتحاد، مساء يوم غد الجمعة، في ختام منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.