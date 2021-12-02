وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الخميس، إلى مدينة دبي الإماراتية، لبدء معسكر إعدادي هناك.

الاتحاد في دبي

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة الفريق الأول برئاسة أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم، أحمد كعكي، إلى الإمارات.

ومن المقرر أن يستمر معسكر العميد في دبي حتى يوم 12 من شهر ديسمبر الجاري، حيث سيخوض الفريق الأول وديتين ضد العين والجزيرة الإماراتيين، في إطار استعداداته للمرحلة المقبلة من منافسات الموسم الرياضي.

ويغيب عن نادي الاتحاد في معسكر دبي ثنائي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سعود عبدالحميد ومهند الشنقيطي، بالإضافة إلى المصري أحمد حجازي، لمشاركتهم في بطولة كأس العرب 2021.

العميد هذا الموسم

وستكون أول مباراة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد فترة التوقف الحالية، أمام نظيره الفتح، يوم 20 من شهر ديسمبر، وذلك ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

على الجانب الآخر، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة ضد الهلال، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الوصيف وضمك صاحب المركز الثالث.