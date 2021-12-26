انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق العميد لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الاتفاق يتقدم بثنائية:

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الاتفاق التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، وتمكن العميد من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة.

ونجح أحمد حجازي في هز شباك فارس الدهناء برأسية من كرة ثابتة، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وكاد المدافع المصري أن يسجل هدف آخر، إلا أن حارس المرمى رايس مبولحي تألق وتصدى لرأسيته.

وأحرز زياد الصحفي هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح فارس الدهناء التقدم عند الدقيقة 29، وانتفض العميد بعد الهدف، وأطلق عبدالإله المالكي تسديدة قوية، ولكنها مرت بجوار القائم عند الدقيقة 31.

ونجح روبن كوايسون في تسجيل الهدف الثاني بشباك العميد عند الدقيقة 40، مستغلًّا عرضية مميزة من الجانب الأيمن، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الاتفاق بتقدم فارس الدهناء بنتيجة 2/ 0.

الاتحاد يفوز في الوقت القاتل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض العميد بحثًا عن هز الشباك، قبل أن ينجح هارون كمارا في تقليص الفارق عند الدقيقة 70 بعد تلقيه كرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن من فهد المولد.

واستمرت محاولات العميد قبل أن يتمكن زياد الصحفي من تسجيل التعادل بكرة رأسية من لعبة ثابتة، قبل أن يحرز هارون كمارا هدفًا قاتلًا عند الدقيقة 85، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد الاتفاق بفوز النمور بثلاثية مقابل هدفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز التاسع.