تسعى إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الاتحاد يقترب من ضم صفقتين:

وأشاد الإعلامي عمر الكاملي باستعدادات العميد لاستئناف المنافسات مرة أخرى، وقال: “معسكر الاتحاد في دبي ناجح، والتحضير في هدوء هو أساس العودة القوية بعد فترة التوقف الحالية”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج المنصة على إذاعة “ألف ألف”: “حسب ما لدي من معلومات بنسبة 80% برونو هنريكي أول المغادرين في الشتوية، وهنالك صفقة محلية أيضًا في حال سارت الأمور على ما يرام”.

وارتبط اسم الاتحاد خلال الفترة الماضية بالعديد من اللاعبين الأجانب؛ لاستقدامهم في الميركاتو الشتوي، ويأتي في مقدمتهم نجم وسط آرسنال، المصري الدولي محمد النني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد يتعادل مع العين:

على الجانب الآخر، انتهت مباراة الاتحاد ضد العين الإماراتي الودية التي أُقيمت في مدينة دبي، مساء اليوم الاثنين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وستكون أول مباراة للعميد بعد فترة التوقف الحالية، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يوم 20 من شهر ديسمبر، وذلك ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.