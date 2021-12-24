سيكون نادي الاتفاق الأكثر تضررًا من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون التي تبدأ في التاسع من يناير المقبل.

وسيغيب اللاعبون الأفارقة عن مباريات الجولات الـ16 والـ17 والـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام خلال الفترة من 7 إلى 22 يناير المقبل.

استدعاء 2 من نجوم الاتفاق لـ كأس الأمم الإفريقية:

وسيغيب عن فارس الدهناء في البطولة لاعبين اثنين وهما الحارس الجزائري رايس مبولحي ونعيم السليتي.

وسيغيب عن الاتحاد، مدافعه المصري أحمد حجازي والنيجيري أوديون إيجالو عن نادي الشباب كما يغيب الكاميروني فينسينت أبو بكر عن النصر والرأس أخضري جوليو تفاريس الذي يشارك مع منتخب بلاده في البطولة.

3 من لاعبي الدوري السعودي بقائمة الجزائر:

وبوقت سابق، كشف المدرب جمال بلماضي، المدير الفني لـ منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، عن قائمة منتخب محاربي الصحراء المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.

وشهدت القائمة تواجد 3 لاعبين من الدوري السعودي وهم “سفيان بن دبكة لاعب الفتح، رايس مبولحي حارس الاتفاق، مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك”.