انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم فارس الدهناء بهدفين دون رد.

الاتفاق يتقدم على الاتحاد:

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الاتفاق المقامة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، وتمكن العميد من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة.

ونجح أحمد حجازي في هز شباك فارس الدهناء برأسية من كرة ثابتة، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وكاد المدافع المصري أن يسجل هدف آخر، إلا أن حارس المرمى رايس مبولحي تألق وتصدى لرأسيته.

وأحرز زياد الصحفي هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح فارس الدهناء التقدم عند الدقيقة 29، وانتفض العميد بعد الهدف، وأطلق عبدالإله المالكي تسديدة قوية، ولكنها مرت بجوار القائم عند الدقيقة 31.

ونجح روبن كوايسون في تسجيل الهدف الثاني بشباك العميد عند الدقيقة 40، مستغلًا عرضية مميزة من الجانب الأيمن، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الاتفاق بتقدم فارس الدهناء بنتيجة 2/ 0.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.