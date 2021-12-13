واصل المعلمون في إيران، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، بجميع المحافظات، احتجاجًا على عدم تنفيذ خطة تصنيف المعلمين ومعادلة المعاشات التقاعدية.

إيران تعتقل المعلمين:

وكان المعلمون في إيران قد بدأوا اعتصامهم أول أمس السبت، وبالتزامن مع الاعتصام، تم القبض على مجموعة من المعلمين على رأسهم رسول بداقي، المفتش في نقابة المعلمين، بعد أن داهمت عناصر الأمن منزله واعتدت عليه، وصادرت جميع وسائل الاتصال الخاصة به.

تظاهرات أمام مجلس الشورى:

ورداً على اعتقال بداقي، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانية أن “المعلمين المطالبين بحقوقهم لن ترهبهم هذه الممارسات”، ليتم تنظيم مظاهرة حاشدة اليوم أمام مجلس شورى الملالي، للمطالبة بالإفراج عن بداقي وبقية المعلمين.

وحمل المعلمون في مظاهراتهم لافتات كتب عليها: “التعليم المجاني حق لجميع الطلاب”، و”مكان المعلم ليس سجنًا”، و”يجب إطلاق سراح المعلم السجين”، و”العدالة في التعليم، تنفيذ قانون تصنيف الرتب”، و”تصنيف الرتب حقنا غير القابل للتصرف”، و”المعلم يقظ ويكره التمييز”، و”المعلم يحتج على التمييز والظلم والفقر”.

المطالبة بخطة تصنيف:

يذكر أن المعلمين اجتمعوا عدة مرات في الأشهر الأخيرة للاحتجاج على عدم تنفيذ خطة التصنيف.

وسبق أن أُعلن أن مشروع قانون تصنيف المعلمين سيتم النظر به في جلسة علنية للبرلمان أمس الأحد، ومع ذلك لم يتم النظر في مشروع القانون، رغم اعتراض المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانية على ميزانية التصنيف مؤكدًا أنها ليست كافية وأن الحكومة والبرلمان يعتزمان تطبيق مشروع القانون بشكل “ناقص”.

ميزانية ضعيفة:

وخصصت الحكومة الإيرانية 25 ألف مليار تومان فقط لتنفيذ خطة التصنيف لمدة عام واحد، وبالتالي لن يتم تخصيص سوى 12.5 مليار تومان هذا العام لتنفيذ هذه الخطة، وفي العام المقبل يكون الوضع رهن توفر التمويل.