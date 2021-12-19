يعيش نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، حالة من الاستقرار، الأمر الذي أدى إلى تحسن نتائج الفريق الأول لكرة القدم بعد عدة مواسم من المعاناة.

الاتحاد يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري:

وأشاد الفريق أسعد عبدالكريم خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” عبر إذاعة “ألف ألف”، بالمستوى الذي ظهر عليه العميد هذا الموسم، موجهًا تحية إلى إدارة الحائلي التي تحملت الكثير.

وقال: “ما يعيشه الاتحاد حاليًّا هو نتيجة الاستقرار الفني والإداري وبعده عن الأجواء المشحونة للمحللين والمحرمين، ومروجي الحملات ضد الإدارات والمطالبات بخروجها مع أي إخفاق مهما كان حجمه”.

وتابع: “تحية وتقدير خاص مني لأنمار الحائلي على ما يقدمه من عمل هو وأحمد كعكي وحامد البلوي وتحملهم كل العقبات والانتقادات التي واجهتهم، والعمل الإداري طبيعي بأن لا يخلو من الأخطاء ولكن هنالك إيجابيات يجب ألا يغض النظر عنه”.

واختتم عبدالكريم تصريحاته الإذاعية، قائلًا: “فريق الاتحاد في المركز الأول الآن فماذا يريد المنتقدين؟!”.

العميد هذا الموسم:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

على الجانب الآخر، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة ضد الهلال، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الوصيف وضمك صاحب المركز الثالث.