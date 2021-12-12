كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوباتها ضد فريقي الهلال والفيحاء.

تغريم الهلال والفيحاء:

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن فريقي الهلال والفيحاء تأخروا في التواجد بممر اللاعبين، الأمر الذي أدى إلى تأخر بداية المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المواجهة.

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق إلى ثبوت مخالفة الهلال والفيحاء للمادة (62) من اللائحة، وألزمت كل منهما بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

التعادل يحسم المباراة المؤجلة في الدوري:

ولعب الهلال ضد الفيحاء على إستاد الملك فهد في الرياض، في المواجهة المؤجلة من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من 11 مباراة، فيما وصل رصيد الفيحاء إلى 19 نقطة في المركز الخامس.