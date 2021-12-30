يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مباراة الاتحاد غدًا.

الفريق السماوي يستضيف الاتحاد

ويلعب الباطن ضد الاتحاد، مساء يوم غد الجمعة، على ملعبه، في ختام منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.

الباطن يتألق في دوري محمد بن سلمان

ويسير الفريق السماوي بشكل مميز في المباريات التي تُقام على ملعبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه تجنب الخسارة آخر 3 مواجهات، وحقق الفوز مرتين وتعادل في مباراة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحقيق رقم استثنائي، حيث إنه لم يسبق أن نجح في تجنب الخسارة خلال 4 مباريات على ملعبه طوال تاريخه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.