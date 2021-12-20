سيواجه الفريق الكروي الأول بنادي الباطن، الفائز من مباراة الفيحاء وأبها، وذلك في دور الثمانية لـ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ملخص مباراة الباطن والحزم

وكان الفريق السماوي تأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه الصعب على فريق الحزم بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين دون وجود لأي محاولات خطيرة تذكر.

وفي الشوط الثاني، ظل التعادل السلبي مسيطرًا على نتيجة المباراة، ليتمكن اللاعب الأنجولي فابيو أبرو من إحراز الهدف في شباك الحزم في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

موعد مباراة الفيحاء وأبها

وتُقام مباراة الفيحاء وأبها غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.