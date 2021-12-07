تواصل القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني تنفيذ مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط (جسر- 22) الذي بدأ الأحد الماضي في الأسطول الشرقي في الخليج العربي.

تعزيز التعاون والتنسيق:

وأوضح مدير التمرين العميد البحري، مسفر بن عبدالله الميموني، أن التمرين يهدف إلى تعزيز ‏التعاون والتنسيق بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني، ورفع جاهزية الوحدات المشاركة، وكفاءة أطقم الوحدات المشاركة ‏والتدريب على تطبيق إجراءات إدارة المعركة.

تدريبات مختلفة:

كما بيّن أن القوات المشاركة نفذت عددًا من التدريبات شملت الرماية بالذخيرة الحية، و‏الإنزال البحري، والإسناد الجوي القريب، وحماية المناطق الهامة، ‏والتزود التشبيهي بالوقود، والتدريب على صد هجوم الزوارق السريعة، واستطلاع الشواطئ،‏واقتحام المباني المغلقة وتطهيرها، والسيطرة على نقاط التفتيش.

يذكر أن جميع العناصر المشاركة في التدريب مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية المخطط لها بما يسهم في نجاح التمرين وتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.