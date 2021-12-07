أدانت البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، مستنكرة بشدة قيامها بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد خطير لأمن وسلامة المدنيين الآمنين.

البحرين تتضامن مع المملكة

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.