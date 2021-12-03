انتهت، منذ قليل، مباراة البحرين والعراق ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021 بالتعادل السلبي.

تعادل البحرين والعراق

وبدأت مباراة البحرين والعراق التي أُقيمت على استاد الثمامة بشكل سريع، وسط محاولات من لاعبي المنتخبين لتسجيل هدف مبكر؛ وتسهيل مهمة خطف الثلاث نقاط.

وكاد أحمد فرحان أن يهز شباك المنتخب البحريني الأول لكرة القدم عند الدقيقة 32، بعد مراوغته لأكثر من لاعب، إلا أن الحارس أمسك تسديدته، واستمرت المحاولات من المنتخبين.

وانطلق مهاجم أسود الرافدين، علاء عباس وأطلق تسديدة، كاد أن يحولها المدافع بالخطأ في مرماه، ليتبادل المنتخبان المحاولات والسيطرة على مجريات اللعب، قبل أن تنتهي مباراة البحرين والعراق بالتعادل بنتيجة 0/0.

ترتيب المجموعة في كأس العرب 2021

ورفع منتخب العراق الأول لكرة القدم رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني مجموعته في بطولة كأس العرب 2021، خلف قطر المتصدر بـ3 نقاط من مباراة واحدة، ثم عمان والبحرين برصيد نقطة لكل منهما.