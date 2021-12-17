كشفت تقارير صحفية عن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد لا يُمانع مشاركة منتخبي البرازيل والأرجنتين في بطولة دوري الأمم الأوروبية وذلك بداية من عام 2024.

الهدف من مسابقة دوري الأمم الأوروبية:

وبدأت مسابقة دوري الأمم الأوروبي في نسختين حتى الآن، بينما تؤهل المسابقة إلى بطولة كأس أمم أوروبا، لتحمل الطابع الجدي بين المنتخبات.

وقال البولندي زبيجينيف بونيك نائب رئيس الاتحاد الأوروبي: إن المؤسسة التي تُدير كرة القدم الأوروبية تدرس مشاركة منتخبات من أمريكا الجنوبية في دوري الأمم الأوروبي مثل البرازيل والأرجنتين.

نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبي:

وفي وقت سابق، كشفت قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2022/ 2023 التي سُحبت أمس الخميس عن مواجهات نارية بين المنتخبات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وأُجريت مراسم القرعة في مدينة نيون السويسرية، حيث يتواجد منتخب النمسا والدنمارك وفرنسا وكرواتيا في المجموعة الأولى كتصنيف أول

أما في المجموعة الثانية فتتواجد منتخبات إسبانيا والبرتغال وسويسرا والتشيك.

وفي المجموعة الثالثة تتواجد منتخبات إيطاليا وإنجلترا وألمانيا والمجر.

وبالمجموعة الرابعة تتواجد منتخبات بلجيكا وهولندا وبولندا وويلز.

وفي مجموعات التصنيف الثاني تتواجد منتخبات

المجموعة الأولى: أرمينيا- أيرلندا- أسكتلندا- أوكرانيا

المجموعة الثانية: ألبانيا- إسرائيل- روسيا- أيسلندا

المجموعة الثالثة: الجبل الأسود- رومانيا- فنلندا- البوسنة

المجموعة الرابعة: سلوفينيا- صربيا- النرويج- السويد

وفي مجموعات التصنيف الثالث: تتواجد تركيا- لوكسمبورغ- ليتوانيا- جزر فارو في المجموعة الأولى.

المجموعة الثانية: أيرلندا الشمالية- اليونان- كوسوفو- الفائز من مباراة قبرص أمام إستونيا

المجموعة الثالثة: سلوفاكيا- روسيا البيضاء- أذربيجان- الفائز من قازاخستان أمام مولدوفا

المجموعة الرابعة: بلغاريا- مقدونيا الشمالية- جورجيا- جبل طارق

وفي مجموعات التصنيف الرابع

تتواجد منتخبات لاتفيا- أندورا- ليختنشتاين- قازاخستان أو مولدوفا في المجموعة الأولى.

المجموعة الثانية: سان مارينو- مالطا- قبرص أو إستونيا.

يذكر أن منتخب فرنسا هو آخر بطل في دوري الأمم الأوروبية لموسم 2020/ 2021 بعد الفوز على منتخب إسبانيا بهدفين لهدف في المباراة النهائية.