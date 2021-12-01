افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع معمل حرفة في محافظة أرخبيل سقطرى، دعماً لعمل 114 مستفيدة مباشرة و570 مستفيدة غير مباشرة في مجال الحرف اليدوية والخياطة؛ بهدف تهيئة الظروف والموارد المناسبة لتحسين الوضع المعيشي للمرأة اليمنية وبناء قدراتهن وإمكانياتهن للتعلم والانخراط في سوق العمل، وامتداداً لدعم البرنامج لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

حضر الافتتاح وكيل المحافظة العميد الركن صالح علي، و مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعليم بن غانم، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة سقطرى المهندس طارق الزايدي، ونائب رئيسة جمعية المرأة الساحلية عائشة أحمد عيسى.

114 مستفيدة:

ويأتي مشروع معمل حرفة بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبالتعاون مع جمعية سرهن الساحلية، ويستفيد من المشروع 114 مستفيدة منهن 89 يعملن في قطاع الإنتاج المحلي للحرف اليدوية، و13 مستفيدة في مجال الخياطة والتطريز، و12 مستفيدة من الكادر الإداري، بدخل شهري ثابت للسيدات المستفيدات.

ويوفّر المشروع كافة موارد الحرف اليدوية والآلات والمعدات والمكائن للحرفيات المستفيدات كما يدعم المستفيدات من أرامل ومطلقات والأسر بلا عائل.

ويساهم المشروع في التخفيف من البطالة، وتشجيع المنتج الوطني والحرفي، ودمج الفئات الضعيفة في المجتمع، وإقامة الفعاليات والمعارض التسويقية لمنتجات المعمل، وكذلك تأسيس محلات تجارية لبيع المنتجات، وتستفيد السيدات من مشروع معمل حرفة عبر صناعة المنتجات داخل المعمل، ومن ثم تسويق المنتجات عبر جمعية سرهن الساحلية.

ربط المرأة اليمنية بالسوق:

كما يساهم مشروع معمل حرفة في ربط المرأة اليمنية بالسوق المحلي لضمان استدامة المشروع، كما يساهم في تفعيل المشاركة الاقتصادية للمرأة اليمنية في التعافي الاقتصادي.

ويتضمّن المشروع ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: توريد الآلات والمعدات والتدريب على استخدام الأجهزة والمكائن وتدشين المعمل، والمرحلة الثانية: بدء تنفيذ الخياطة والتطريز والحرف اليدوية بالإضافة، والمرحلة الثالثة: فتح الدورات التخصصية في مجال الخياطة والحرف اليدوية، والربط مع السوق المحلي لتلبية الاحتياج.

ويعد هذا المشروع ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدم أكثر من 204 مشاريع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.