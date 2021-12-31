وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لموسم الأمطار الذي تشهده المملكة هذه الأيام، واتخاذ الاجراءات لتنفيذ خطط مواجهة مخاطر الأمطار وما يصاحبها من جريان السيول وتجمعات للمياه في الأحياء السكنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

البلدية والإسكان تتابع شبكات التصريف

وشددت البلدية والإسكان على أهمية متابعة درجة جاهزية كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار واجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والعبارات والجسور والقنوات وإزالة أي عوائق فيها، وتنظيف الأودية ضمن نطاق الأمانة أو البلدية وتجهيز الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية لتلافي أخطار الأمطار والسيول في جميع مدن ومحافظات المملكة وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً، والتي تتضمن بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار والسيول.

تفعيل مركز الطوارئ

وحثت الأمانات والبلديات على ضرورة تفعيل مركز الطوارئ الموحد “940” على مدار الساعة لرصد المستجدات والمتغيرات الناجمة عن هطول الأمطار والتنسيق مع الجهات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في التعامل الفعّال مع مخاطر الأمطار والسيول وما قد ينجم عنها من أضرار وسرعة نشر الفرق والوحدات الميدانية المجهزة بالمعدات والآليات في المواقع الأكثر عرضة للمخاطر، وسرعة الاستجابة للبلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.